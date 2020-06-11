Це вже навіть не смішно

В мережі показали плачевний стан Сімферопольського водосховища

Як передає Politeka.net, відповідне фото опублікував блогер з ніком RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

"Квітка запашна, прерії... Сімферопольське водосховище замість води - лужок. Поки зелений", - повідомила вона в підписі до світлини.





На кадрі видно, що замість води водосховище "наповнилося" квітами і травою.

Користувачі мережі досить іронічно прокоментували цей знімок.

"Ну ось, "а при вашій Україні" навіть трава не росла і було затоплено водою. А тепер, сухо, гарно, зелено", Це ж не пустеля. Траву можна з'їсти, так що голоду не буде", "Там кожен рік тонули бухі, я стільки гумок з тягарцями втратив.. щучку навіть раз витягнув", "А вода то де?", "Так сказали "водосховище", а де вода?", - писали в мережі.



А ось знімок з іншого ракурсу показує во істину катастрофічний стан Сімферопольського водосховища.

Нагадаємо, 2020 рік вже став для Криму найбільш посушливим за 150 років.

У зв'язку з цим, "влади" анексованого півострова були змушені піти на вимушені заходи і призупинили скидання води з Білогірського водосховища.

Нагадаємо, що скандальна Поклонська вирішила повернутися в Україну: "Борг перед дідами".

Як повідомляла Politeka, журналіст Дроздов закликав до повної блокади Криму і Донбасу.

Також Politeka писала, що водосховища в Криму обміліли, річка на межі зникнення.