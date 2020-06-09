Російський рок-музикант, лідер групи "Несчастный случай" Олексій Кортнєв вказав на небезпеку, яка нависла над РФ

Так, він заявив, що Росії не слід радіти з приводу виходу Великобританії з ЄС, тому що ослаблення Європи не є добрим знаком для РФ.

Про це йдеться 2016 року в інтерв'ю музиканта для 66.ru.

"Тому що ослаблення Європи - це дуже погано для Росії. Тому що у нас є зовнішньополітичні та геополітичні вороги, які аж ніяк не в Європі розташовуються. І тому кожен удар по Європі - це удар по майбутньому Росії. По економіці Росії, вже точно. Чим більший тягар ляже на плечі Німеччини, Франції і тієї ж Великобританії, тим гірше доведеться нам. Це звичайно все жахливо. І головне настільки несподівано…", - сказав Кортнєв.

Він озвучив найрозповсюдженішу байку пропагандистів Кремля, запевнивши, що Росію "гнобить" не Європа, а США.

"Не Євросоюз гнобить Росію, а Америка, це ж абсолютно очевидно. Євросоюзу розрив відносин з Росією так само невигідний, як нам. Треба трохи на один крок далі дивитися", - заявив Кортнєв.

Також раніше повідомлялося, що Кортнєв зазначив, що змінив свої погляди на анексію Криму.

За його словами, він не може зрозуміти, чому його не пускають в Україну, адже той нібито ніколи не робив скандальних заяв про приєднання Криму до Росії.

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