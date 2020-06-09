Український музикант Олег Скрипка різко висловився про українських артистів, які співають російською мовою

На його думку, слід розрізняти поняття "український музикант" і "той, хто співає українською мовою".

Своєю думкою Скрипка поділився в інтерв'ю 2016 року латвійському виданню Delfi.

"Тих, хто живе в Україні і співає російською, українськими музикантами не можна називати. Це люди, які волею випадку живуть і заробляють гроші на території України", - заявив Скрипка.

За його словами, в даний час ніхто не розвиває українську музику і тому її частка в радіоефірі становить всього 2%.

"При Кучмі було лише 8% української музики. Це не наслідок якихось обмежувальних законів, просто за фактом так виходило — ніхто її не розвивав. Потім прийшов Ющенко, начебто привів проукраїнські сили, але по факту в ефірі стало 4% української музики. А з'явився промосковський Янукович — залишилися ті ж 4%. Зараз української музики і того менше", - сказав він.

При цьому, Скрипка зазначив, що такі артисти як переможниця "Євробачення-2016" співачка з кримськотатарськими корінням Джамала є винятком. Крім того, він зазначив, що кримські татари стали новою мішенню Кремля.

"Вона… перехідний процес. Вчора я почув від неї кілька слів українською — дуже порадів. Вона кримська татарка, це окрема історія… Цей народ вже пережив сталінський геноцид. Сьогодні кримські татари знову стали мішенню кремлівських імперіалістів. Вони опинилися у складних умовах та борються за свою культуру і, напевно, сьогодні не час строго судити Джамалу за недостатнє знання української мови", - прокоментував Скрипка.

Нагадаємо, що Ліна Костенко та Олег Скрипка жорстко обложили президента: «політична біжутерія не потрібна».

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