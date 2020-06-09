Украинский музыкант Олег Скрипка резко высказался об украинских артистах, которые поют на русском языке

По его мнению, следует разделять понятия "украинский музыкант" и "тот, кто поет на украинском языке".

Своим мнением Скрипка поделился в интервью 2016 года латвийскому изданию Delfi.

"Тех, кто живет в Украине и поет по-русски, украинскими музыкантами нельзя называть. Это люди, которые волею случая живут и зарабатывают деньги на территории Украины", - заявил Скрипка.

По его словам, в настоящее время никто не развивает украинскую музыку и потому ее доля в радиоэфире составляет всего 2%.

"При Кучме было лишь 8% украинской музыки. Это не следствие каких-то ограничительных законов, просто по факту так получалось — никто ее не развивал. Потом пришел Ющенко, вроде бы привел проукраинские силы, но по факту в эфире стало 4% украинской музыки. А появился промосковский Янукович — остались те же 4%. Сейчас же украинской музыки и того меньше", - сказал он.

При этом, Скрипка отметил, что такие артисты как победительница "Евровидения-2016" певица с крымскотатарскими корнями Джамала является исключением. Кроме того, он отметил, что крымские татары стали новой мишенью Кремля.

"Она… переходной процесс. Вчера я услышал от нее несколько слов на украинском — очень порадовался. Она крымская татарка, это отдельная история… Этот народ уже пережил сталинский геноцид. Сегодня крымские татары снова стали мишенью кремлевских империалистов. Они оказались в сложных условиях и борются за свою культуру и, наверное, сегодня не время строго судить Джамалу за недостаточное знание украинского языка", - прокомментировал Скрипка.

Напомним, что Лина Костенко и Олег Скрипка жестко осадили президента: «политическая бижутерия не нужна».

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