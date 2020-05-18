Лідер рок-групи "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка дав пораду Україні
Український музикант Олег Скрипка, який 7 років прожив у Франції і повернувся до Києва, заявив, що Україні не варто приєднуватися до Європейського союзу.
Своєю думкою Скрипка поділився 2016 року в інтерв'ю латвійському виданню Delfi.
Асмус оттопирила п'яту точку і розговорилася, Харламов змирився: "Ненавиджу, коли..."
Екзотична красуня з «Кварталу 95» без білизни побешкетувала на камеру, жаркі кадри: «Клас!»
Курс валют впаде відразу після вихідних, НБУ вразив новими цифрами: що буде з доларом
Долар може піти на дно: українцям розповіли, чого чекати влітку, "краще закуповувати валюту..."
"Україна просто зникне, як держава. І в будь-якому складі вона не зможе вирішити свої проблеми — ні економічні, ні культурні", - заявив Скрипка.
За словами музиканта, тільки після того, як Україна буде сформована як держава, можна буде говорити про вступ до асоціації.
"Україні для початку треба в Україну. Ось коли вона стане справжньою Україною, тоді їй можна буде летіти куди завгодно - хоч в Штати, хоч в Норвегію. А поки ти не сформований і не маєш своєї особистості, не знайшов самого себе, поки демократія по захисту російської мови не дає розвиватися українській мові, всі ці асоціації нічого не дадуть країні", - прокоментував музикант.
Крім того, Скрипка вважає, що держава не налагодила зовнішню політику на належному рівні.
"В України, як у держави, досі не з'явилося свого обличчя і своєї політики. Чиновники вирішують якісь свої фінансові і честолюбні проблеми. Немає якоїсь осмисленої зовнішньої політики", - зазначив він.
Нагадаємо, що Ліна Костенко та Олег Скрипка жорстко обложили президента: «політична біжутерія не потрібна».
Як повідомляла Politeka, Кондратюк різко висловився про примирення Росії та України: "не Можна ніяк".
Також Politeka писала, Скрипка розповів про головне розчарування українців.