Лідер рок-групи "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка дав пораду Україні

Український музикант Олег Скрипка, який 7 років прожив у Франції і повернувся до Києва, заявив, що Україні не варто приєднуватися до Європейського союзу.

Своєю думкою Скрипка поділився 2016 року в інтерв'ю латвійському виданню Delfi.

"Україна просто зникне, як держава. І в будь-якому складі вона не зможе вирішити свої проблеми — ні економічні, ні культурні", - заявив Скрипка.

За словами музиканта, тільки після того, як Україна буде сформована як держава, можна буде говорити про вступ до асоціації.

"Україні для початку треба в Україну. Ось коли вона стане справжньою Україною, тоді їй можна буде летіти куди завгодно - хоч в Штати, хоч в Норвегію. А поки ти не сформований і не маєш своєї особистості, не знайшов самого себе, поки демократія по захисту російської мови не дає розвиватися українській мові, всі ці асоціації нічого не дадуть країні", - прокоментував музикант.

Крім того, Скрипка вважає, що держава не налагодила зовнішню політику на належному рівні.

"В України, як у держави, досі не з'явилося свого обличчя і своєї політики. Чиновники вирішують якісь свої фінансові і честолюбні проблеми. Немає якоїсь осмисленої зовнішньої політики", - зазначив він.

Нагадаємо, що Ліна Костенко та Олег Скрипка жорстко обложили президента: «політична біжутерія не потрібна».

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