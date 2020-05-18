Лидер рок-группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка дал совет Украине
Украинский музыкант Олег Скрипка, который 7 лет прожил во Франции и вернулся в Киев, заявил, что Украине не стоит присоединяться к Европейскому союзу.
Своим мнением Скрипка поделился 2016 года в интервью латвийскому изданию Delfi.
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"Украина просто исчезнет, как государство. И в любом составе она не сможет решить свои проблемы — ни экономические, ни культурные", - заявил Скрипка.
По словам музыканта, только после того, как Украина будет сформирована как государство, можно будет говорить о вступлении в ассоциации.
"Украине для начала надо в Украину. Вот когда она станет настоящей Украиной, тогда ей можно будет устремляться куда угодно - хоть в Штаты, хоть в Норвегию. А пока ты не сформирован и не имеешь своей личности, не нашел самого себя, пока демократия по защите русского языка не дает развиваться украинскому языку, все эти ассоциации ничего не дадут стране", - прокомментировал музыкант.
Кроме того, Скрипка считает, что государство не наладило внешнюю политику на должном уровне.
"У Украины, как у государства, до сих пор не появилось своего лица и своей политики. Чиновники решают какие-то свои финансовые и честолюбивые проблемы. Нет какой-то осмысленной внешней политики", - отметил он.
Напомним, что Лина Костенко и Олег Скрипка жестко осадили президента: «политическая бижутерия не нужна».
Как сообщала Politeka, Кондратюк резко высказался о примирении России и Украины: "Нельзя никак".
Также Politeka писала, Скрипка поведал о главном разочаровании украинцев.