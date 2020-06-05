Письменниця Лариса Ніцой вважає, що українці досі не перемогли "совок"
Таку думку вона висловила в чаті з українцями, який проводив Главред.
За словами письменниці, в українців досі зберігається "совкова" позиція, що хтось тобі щось винен.
"...українці ще досі не перемогли "совок". Досі зберігається ностальгія старшого покоління за благ, які були в радянські часи, зокрема, за дешевими ковбасами", – наголосила вона.
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Крім того, Ніцой відзначила, з якою завзятістю співгромадяни намагаються пам'ятати життя при Спілках.
"Вони не хочуть цього чути і розуміти. Вони не хочуть заглиблюватися в це. Для чого їм така психологічна травма – розуміти, що вони будували своє щастя на нещасті інших?", – заявила вона.
Водночас вона дорікнула українців у тому, що вони досі живуть по принципах СРСР.
"Так ніхто вам нічого не винен! Беріть у руки віник, лопату і йдіть працювати! Йдіть робити те, що повинно бути, і тоді воно буде. Ця суто "совкова" позиція, що хтось тобі щось винен, звичка, що все падало з неба, досі зберігається у наших громадян. Але поки ми самі не зробимо, нічого не буде", – пояснила вона.
Раніше доктор філологічних наук, професор Павло Гриценко заявив, що на Кубані, Ставропіллі і великої частини Воронезької області мешкало україномовне населення.
За його словами, так йшли справи з 871 року, але вже при Сталіні карту перекроїли.
Нагадаємо, в Одесі розлючений натовп накинувся на чоловіка із-за української мови.
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