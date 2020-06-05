Письменниця Лариса Ніцой вважає, що українці досі не перемогли "совок"

Таку думку вона висловила в чаті з українцями, який проводив Главред.

За словами письменниці, в українців досі зберігається "совкова" позиція, що хтось тобі щось винен.

"...українці ще досі не перемогли "совок". Досі зберігається ностальгія старшого покоління за благ, які були в радянські часи, зокрема, за дешевими ковбасами", – наголосила вона.

Крім того, Ніцой відзначила, з якою завзятістю співгромадяни намагаються пам'ятати життя при Спілках.

"Вони не хочуть цього чути і розуміти. Вони не хочуть заглиблюватися в це. Для чого їм така психологічна травма – розуміти, що вони будували своє щастя на нещасті інших?", – заявила вона.

Водночас вона дорікнула українців у тому, що вони досі живуть по принципах СРСР.

"Так ніхто вам нічого не винен! Беріть у руки віник, лопату і йдіть працювати! Йдіть робити те, що повинно бути, і тоді воно буде. Ця суто "совкова" позиція, що хтось тобі щось винен, звичка, що все падало з неба, досі зберігається у наших громадян. Але поки ми самі не зробимо, нічого не буде", – пояснила вона.

Раніше доктор філологічних наук, професор Павло Гриценко заявив, що на Кубані, Ставропіллі і великої частини Воронезької області мешкало україномовне населення.

За його словами, так йшли справи з 871 року, але вже при Сталіні карту перекроїли.

“На цій карті, якщо було менше 60 відсотків російськомовного населення, то спеціально позначали. Все точно передано. Берестейщина, Брестська область, частину Польщі під Люблін, Східна Словаччина, Південна Гуцульщина та Південна Буковина – це всі україномовні землі”, – зазначив він.

Нагадаємо, в Одесі розлючений натовп накинувся на чоловіка із-за української мови.

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