Писательница Лариса Ницой считает, что украинцы до сих пор не победили "совок"

Такое мнение она выразила в чате с украинцами, который проводил Главред.

По словам писательницы, у украинцев до сих пор сохраняется "совковая" позиция, что кто-то тебе что-то должен.

"...украинцы еще до сих пор не победили "совок". До сих пор сохраняется ностальгия старшего поколения по благам, которые были в советские времена, в частности, по дешевым колбасам", – отметила она.

Кроме того, Ницой отметила, с каким упорством сограждане пытаются помнить жизнь при Союзах.

"Они не хотят этого слышать и понимать. Они не хотят углубляться в это. Для чего им такая психологическая травма – понимать, что они строили свое счастье на несчастье других?", – заявила она.

В то же время она упрекнула украинцев в том, что они до сих пор живут по принципах СССР.

"Да никто вам ничего не должен! Берите в руки веник, лопату и идите работать! Идите делать то, что должно быть, и тогда оно будет. Эта сугубо "совковая" позиция, что кто-то тебе что-то должен, привычка, что все падало с неба, до сих пор сохраняется у наших граждан. Но пока мы сами не сделаем, ничего не будет", – объяснила она.

Ранее доктор филологических наук и профессор Павел Гриценко заявил, что на Кубане, Ставрополье и большой части Воронежской области жило украиноязычное население.

По его словам, так обстояли дела с 871 года, но уже при Сталине карту перекроили.

“На этой карте, если было менее 60 процентов русскоязычного населения, то специально помечали. Все точно передано. Берестейщина, Брестская область, часть Польши под Люблин, Восточная Словакия, Южная Гуцульщина и Южная Буковина – это все украиноязычные земли”, – отметил он.

Напомним, в Одессе разъяренная толпа набросилась на мужчину из-за украинского языка.

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