Писательница Лариса Ницой считает, что украинцы до сих пор не победили "совок"
Такое мнение она выразила в чате с украинцами, который проводил Главред.
По словам писательницы, у украинцев до сих пор сохраняется "совковая" позиция, что кто-то тебе что-то должен.
"...украинцы еще до сих пор не победили "совок". До сих пор сохраняется ностальгия старшего поколения по благам, которые были в советские времена, в частности, по дешевым колбасам", – отметила она.
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Кроме того, Ницой отметила, с каким упорством сограждане пытаются помнить жизнь при Союзах.
"Они не хотят этого слышать и понимать. Они не хотят углубляться в это. Для чего им такая психологическая травма – понимать, что они строили свое счастье на несчастье других?", – заявила она.
В то же время она упрекнула украинцев в том, что они до сих пор живут по принципах СССР.
"Да никто вам ничего не должен! Берите в руки веник, лопату и идите работать! Идите делать то, что должно быть, и тогда оно будет. Эта сугубо "совковая" позиция, что кто-то тебе что-то должен, привычка, что все падало с неба, до сих пор сохраняется у наших граждан. Но пока мы сами не сделаем, ничего не будет", – объяснила она.
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