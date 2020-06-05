На Полтавщині мати і внучка поховали померлу бабусю у дворі власного будинку

Інцидент стався в Гадячі, передає Politeka.net з посиланням на слова начальника відділу комунікації ГУ НП у Полтавській області Юрія Сулаєва.

За його інформацією, про те, що трапилося, правоохоронцям повідомили сусіди, які ввечері побачили викопану могилу на подвір'ї одного із домогосподарств, а наступного дня вона була закопана.

За вказаною адресою поліцейські побачили могилу, в якій після розкопок виявили тіло 82-річної жінки.

Як повідомляє видання «Полтавщина», свій вчинок дочка і внучка покійної пояснили тим, що на традиційне поховання у них не було грошей, тому і вирішили поховати бабусю у дворі.

Після того, що сталося, місцева влада вирішила виділити гроші на перепоховання померлої на місцевому кладовищі.

У коментарях Юрій Сулаєв уточнив, що криміналу в діях жінок не було, оскільки пенсіонерка померла природною смертю.

Історія викликала резонанс й обговорення у соцмережах.

«Думаю, що таких випадків буде все більше і більше, бо вмирати не всім по кишені», «був похорон в 2017 році. Далеко не всім родинам це по кишені. Роблю цей висновок, виходячи з тієї суми, яку витратив я на цілком собі простий і скромний похорон», «У Голодомор так ховали, не було сил до кладовища нести(((», «Раніше в селах це була поширена практика. У мене прадід похований у саду поруч із власним будинком», – пишуть у коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що родичі померлого пенсіонера мають право на отримання допомоги в розмірі двох пенсій покійного.Також держава виплатить недоотриману пенсію, якщо вона була.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат.

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