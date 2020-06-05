На Полтавщине мать и внучка похоронили умершую бабушку во дворе собственного дома

Инцидент произошел в Гадяче, передает Politeka.net cо ссылкой на слова начальника отдела коммуникации ГУ НП в Полтавской области Юрия Сулаева.

По его информации, о случившемся правоохранителям сообщили соседи, которые вечером увидели выкопанную могилу во дворе одного из домохозяйств, а на следующий день она была уже закопана.

По указанному адресу полицейские увидели могилу, в которой после раскопок выявили тело 82-летней женщины.

Как сообщает издание «Полтавщина», свой поступок дочь и внучка покойной объяснили тем, что на традиционное захоронение у них не было денег, потому и решили похоронить бабушку во дворе.

После случившегося местные власти решили выделить деньги на перезахоронение умершей на местном кладбище.

В комментариях Юрий Сулаев уточнил, что криминала в действиях женщин не было, поскольку пенсионерка умерла естественной смертью.

История вызвала резонанс и обсуждение в соцсетях.

«Думаю, что таких случаев будет все больше и больше, ибо умирать не всем по карману», «был похорон в 2017 году. Далеко не всем семьям это по карману. Делаю этот вывод, исходя из той суммы, которую потратил я на вполне себе простой и скромный похорон», «В Голодомор так хоронили, не было сил до кладбища нести(((», «Ранее в селах это была распространенная практика. У меня прадед похоронен в саду рядом с собственным домом», – пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что родственники умершего пенсионера имеют право на получение пособия в размере двух пенсий покойного.Также государство выплатит недополученную пенсию, если она была.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

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