Масштаби катастрофи з водопостачанням, що насуваються на окупований Крим, показали в соціальних мережах
Сімферопольське водосховище, яке забезпечувало водою столицю півострова і прилеглі населені пункти, стрімко пересихає. Відповідні фотографії опублікувала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%.
Як видно на знімках, територія водосховища скорочується, а дно вже потріскалося від суші і нагадує кадри з фільму про життя після апокаліпсису.
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«Сімферопольське водосховище. Калюжка. Згідно Женевської конвенції, забезпечення життєвих потреб мирного населення окупованих територій – відповідальність окупанта. І за пухнастика, що ВЖЕ прийшов в Крим, відповідальна тільки і виключно РФ за геноцид кримчан», – підписала вона кадри.
За даними окупаційного «держкомітету з водного господарства і меліорації», зараз водосховища природного стоку заповнені приблизно на 34%, а наливні – на 25%.
Захоплюючи півострів, росіяни зовсім не чекали, що Україна перекриє подачу прісної води в Крим. Північно-Кримський канал, по якому вода на півострів йшла з Дніпра, місцями вже заріс і являє собою жахливе видовище.
Тим часом все частіше звучать прогнози про те, що в разі подальшої посухи на півострові Росія може почати збройний конфлікт, щоб змусити Україну таки подати воду в Крим, який без неї приречений.
Раніше ми писали про те, що в Кримських горах опадів було катастрофічно мало: на Ай-Петрі 3 мм (4% норми), на Ангарському перевалі 25.9 мм (34% норми). У зв'язку з відсутністю дощів, у басейнах більшості річок рівні води знизилися.
Тільки на річці Салгір, що розташована біля села Піонерське 25 травня, в результаті випадання сильного дощу, рівні води на деякий час підвищувались на 33 см, а максимальне споживання води при цьому досягло 4,25 куб. м/сек.
Нагадаємо, що скандальна Поклонська вирішила повернутися в Україну: "Борг перед дідами".
Як повідомляла Politeka, журналіст Дроздов закликав до повної блокади Криму і Донбасу.
Також Politeka писала, що водосховища в Криму обміліли, річка на межі зникнення.