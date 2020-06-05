Масштаби катастрофи з водопостачанням, що насуваються на окупований Крим, показали в соціальних мережах

Сімферопольське водосховище, яке забезпечувало водою столицю півострова і прилеглі населені пункти, стрімко пересихає. Відповідні фотографії опублікувала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%.

Як видно на знімках, територія водосховища скорочується, а дно вже потріскалося від суші і нагадує кадри з фільму про життя після апокаліпсису.

«Сімферопольське водосховище. Калюжка. Згідно Женевської конвенції, забезпечення життєвих потреб мирного населення окупованих територій – відповідальність окупанта. І за пухнастика, що ВЖЕ прийшов в Крим, відповідальна тільки і виключно РФ за геноцид кримчан», – підписала вона кадри.

За даними окупаційного «держкомітету з водного господарства і меліорації», зараз водосховища природного стоку заповнені приблизно на 34%, а наливні – на 25%.

Захоплюючи півострів, росіяни зовсім не чекали, що Україна перекриє подачу прісної води в Крим. Північно-Кримський канал, по якому вода на півострів йшла з Дніпра, місцями вже заріс і являє собою жахливе видовище.

Тим часом все частіше звучать прогнози про те, що в разі подальшої посухи на півострові Росія може почати збройний конфлікт, щоб змусити Україну таки подати воду в Крим, який без неї приречений.

Раніше ми писали про те, що в Кримських горах опадів було катастрофічно мало: на Ай-Петрі 3 мм (4% норми), на Ангарському перевалі 25.9 мм (34% норми). У зв'язку з відсутністю дощів, у басейнах більшості річок рівні води знизилися.

Тільки на річці Салгір, що розташована біля села Піонерське 25 травня, в результаті випадання сильного дощу, рівні води на деякий час підвищувались на 33 см, а максимальне споживання води при цьому досягло 4,25 куб. м/сек.

Нагадаємо, що скандальна Поклонська вирішила повернутися в Україну: "Борг перед дідами".

Як повідомляла Politeka, журналіст Дроздов закликав до повної блокади Криму і Донбасу.

Також Politeka писала, що водосховища в Криму обміліли, річка на межі зникнення.