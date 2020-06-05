Масштабы катастрофы с водообеспечением, которые надвигаются на оккупированный Крым, показали в социальных сетях

Симферопольское водохранилище, которое обеспечивало водой столицу полуострова и близлежащие населенные пункты, стремительно пересыхает. Соответствующие фотографии опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%.

Как видно на снимках, территория водохранилища сокращается, а дно уже потрескалось от суши и напоминает кадры из фильма о жизни после апокалипсиса.

«Симферопольское водохранилище. Лужица. Согласно Женевской конвенции, обеспечение жизненных потребностей мирного населения оккупированных территорий целиком в ответственности оккупанта. И за пушистика, что УЖЕ пришел в Крым, ответственна только и исключительно РФ за геноцид крымчан», – подписала она кадры.

По данным оккупационного «госкомитета по водному хозяйству и мелиорации», сейчас водохранилища естественного стока заполнены примерно на 34%, а наливные – на 25%.

Захватывая полуостров, россияне совершенно не ждали, что Украина перекроет подачу пресной воды в Крым. Северо-Крымский канал, по которому вода на полуостров шла из Днепра, местами уже зарос и представляет собой жуткое зрелище.

Тем временем все чаще звучат прогнозы о том, что в случае дальнейшей засухи на полуострове Россия может начать вооруженный конфликт, чтобы заставить Украину таки подать воду в Крым, который без нее обречен.

Ранее мы писали о том, что в Крымских горах осадков было катастрофически мало: на Ай-Петри 3 мм (4% нормы), на Ангарском перевале 25.9 мм (34% нормы). В связи с отсутствием дождей, в бассейнах большинства рек уровни воды понизились.

Только на реке Салгир, что находится у села Пионерское 25 мая, в результате выпадения сильного дождя, уровни воды на некоторое время повышались на 33 см, а максимальное потребления воды при этом достигло 4,25 куб.м/сек.

Напомним, что скандальная Поклонская решила вернуться в Украину: "Долг перед дедами".

Как сообщала Politeka, журналист Дроздов призвал к полной блокаде Крыма и Донбасса.

Также Politeka писала, что водохранилища в Крыму обмелели, река на грани исчезновения.