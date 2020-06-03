Кількість російськомовних громадян в Україні з часом значно зменшиться



Таку думку озвучив український письменник Андрій Курков в інтерв'ю "Крим.Реалії".

За його словами, зміни будуть дуже суттєвими вже через 20 років.

"Зменшиться (кількість російськомовних українців - ред.), це природний процес. Наскільки? Може, на 50%, може, на 40, може, на 30. Тут дуже важливо, щоб ті, хто залишиться, ставали активними, реальними громадянами України. Грубо кажучи, були політичними українцями. Якщо вони громадяни України, але політичні росіяни, їм тут робити нічого", - зазначив він у 2018 році.

Також він прокоментував той факт, що в 2014 році багато російськомовні українці взяли Україну, а не Росію.

"Тому що вони вже перебували на ментальній території України. У нас є кордон з Росією, а є межа радянської та української ментальностей, яка розрізала Україну навпіл 20 років тому, а за останній час зрушилася на схід. І якби не було війни, ще через 10-15 років вона б дійшла до межі державної – і у нас не було б проблем. Сумська, Чернігівська області, Донбас є радянською діаспорою. Українська мова так і залишиться для них чужим, поки їх не змінить покоління людей з іншою ментальністю", - переконаний письменник.

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Вона звинуватила українців у тому, що вони дуже терпимі до висловлювань і дій проти української мови. При цьому вона "розділила на категорії" українців, які розмовляють російською.

На її думку, одні потребують психологічної допомоги, а інших навряд чи зміниш.

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