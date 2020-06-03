Количество русскоязычных граждан в Украине со временем значительно уменьшится



Такое мнение озвучил украинский писатель Андрей Курков в интервью "Крым.Реалии".

По его словам, изменения будут очень существенными уже через 20 лет.

"Уменьшится (количество русскоязычных украинцев - ред.), это естественный процесс. Насколько? Может, на 50%, может, на 40, может, на 30. Здесь очень важно, чтобы те, кто останется, становились активными, реальными гражданами Украины. Грубо говоря, были политическими украинцами. Если они граждане Украины, но политические россияне, им здесь делать нечего", - отметил он в 2018 году.

Также он прокомментировал тот факт, что в 2014 году многие русскоязычные украинцы приняли Украину, а не Россию.

"Потому что они уже находились на ментальной территории Украины. У нас есть граница с Россией, а есть граница советской и украинской ментальностей, которая разрезала Украину пополам 20 лет назад, а за последнее время сдвинулась на восток. И если б не было войны, еще через 10-15 лет она бы дошла до границы государственной – и у нас не было бы проблем. Сумская, Черниговская области, Донбасс являются советской диаспорой. Украинский язык так и останется для них чужим, пока их не сменит поколение людей с другой ментальностью", - уверен писатель.

Ранее известная писательница Лариса Ницой высказалась об украинском языке

Она обвинила украинцев в том, что они слишком терпимы к высказываниям и действиям против украинского языка. При этом она "разделила на категории" украинцев, которые говорят на русском.

По ее мнению, одни нуждаются в психологической помощи, а других вряд ли изменишь.

Напомним, в Одессе разъяренная толпа набросилась на мужчину из-за украинского языка.

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