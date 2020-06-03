У перших числах червня в водосховищах окупованої Росією Криму залишилося трохи більше 85 млн куб. води, що в 4 рази менше їх місткості.

Про це на своїй сторінці в Facebook, заявив голова наглядової Ради Майдану закордонних справ Андрій Клименко. Передає Politeka.net.

«Відсутність регулярних опадів навесні стало причиною того, що приплив води у водосховища природного типу на території півострова був мінімальним. В басейнах річок західного передгір'я і ПБК випало 2% – 29% норми, а в басейнах більшості річок східного передгір'я – 24% – 65% норми. Лише в середній течії річки Біюк-Карасу у Білогірська кількість опадів склала 48.3 мм, що є позитивним фактом», - заявив Клименко з посиланням на кримський Гідрометцентр.

З його слів стало зрозуміло, що в горах Криму опадів було катастрофічно мало: на Ай-Петрі 3 мм (4% норми), на Ангарському перевалі 25.9 мм (34% норми). У зв'язку з відсутністю дощів, в басейнах більшості річок рівні води знизилися. Тільки на річці Салгир, що знаходиться біля села Піонерське 25 травня, в результаті випадання сильного дощу, рівні води на деякий час підвищувались на 33 см, а максимальне споживання води при цьому досягло 4,25 куб. м/сек».

Також фахівці відзначили, що за минулий місяць в Білогірське водосховище, з річок надійшло всього 3,564 млн. кубів, в Щасливе – 1,201 млн кубів, а в Сімферопольське – становить 2,117 млн кубів. Загальний сумарний запас води у водосховищах природного стоку до початку нинішнього літа на 110.14 млн кубів менше, ніж до початку літа 2019 року і в 4 рази менше їх максимального обсягу ( 335,47 млн. куб).

«При цьому в Гідрометцентрі побоюються, що при збереженні існуючої тенденції пересохнуть залишилися струмочки, а до середини червня і річка Чорна вище Чорноріченського водосховища (максимальний обсяг 64,2 млн куб), яке відноситься до Севастополя», - сказав Клименко.

Раніше повідомлялося, що Екс-генпрокурор Криму, избравшейся в нелегітимну Держдуми РФ, Наталія Поклонська благає світове співтовариство про допомогу

Так, Поклонська вимагає від світового співтовариства вжити невідкладних заходів для зняття Україною блокування подачі води в аннексированный Крим.

Свою вимогу вона відправила на ім'я Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет, передає видання РИА Новости.

"Пані Верховний комісар, в XXI столітті в Європі відбувається кричуще і масове порушення фундаментальних прав мешканців Криму. Держава – член ООН Україна позбавило мільйони людей базисного і невід'ємного права на питну воду, створюючи реальну загрозу для життя і здоров'я людини, а також екології цієї унікальної частини південно-східної Європи", – йдеться у листі.

За словами Поклонської, стоки річки Дніпро мають міжнародний характер і беруть свій початок з території Росії, де формується основний обсяг води Дніпровського басейну, що надходить в Україну.

Канал, на її думку, є основним джерелом питної води для населення Криму, нібито будувався за рахунок коштів і зусиль не України, а Радянського Союзу в 50-ті роки минулого століття, коли півострів входив до складу РФ. За її словами, в Україні нібито мстять кримчанам.

Нагадаємо, що скандальна Поклонська вирішила повернутися в Україну: "Борг перед дідами".

Як повідомляла Politeka, Поклонскую прорвало після парі про повернення Криму: "хто сунеться на нашу землю...".

Також Politeka писала, що Поклонська розмріялася про возз'єднання України і Росії: "Вони цього хочуть".