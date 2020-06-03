Легендарний російський музикант, лідер "Машини часу" Андрій Макаревич розповів, яку помилку зробила влада РФ

На його думку, влада РФ в його країні зробила помилки, які призвели Росію до розрухи.

Так, він зазначив, що росіяни стали розуміти, в якій критичній ситуації вони знаходяться. Таку заяву він зробив 2019 року в інтерв'ю Ленте.

"Я бачу, що сьогодні мене читають і ставлять лайки набагато більше людей, ніж два роки тому. З чого роблю висновок, що два роки тому, на жаль, я був правий. Завдяки дивовижним помилкам російської влади, ми (росіяни - прим. ред) потрапили в г**но та яму, в яких зараз сидимо. Але люди це починають розуміти", – підкреслив артист.

При цьому Макаревич додав, що не звертає увагу на хамство мережі в свою адресу.

"І що? Ти вранці прокинувся, зайшов на свою сторінку в соцмережі, прочитав там три хамських репліки і подумав, що весь світ тебе про**ав? А це просто три бота, три р*ських бота. Та про що ми говоримо? Я на це ніколи не звертаю уваги. Хто там за мене, хто – проти. Я – не кандидат в президенти, мені не потрібен електорат", – резюмував музикант.

Також раніше повідомлялося, що Андрій Макаревич розповів, що думає про вторгнення РФ на територію України.

На його думку, Росія зробила помилку, розпочавши бойові дії на території України.

«У мене була прикрість від того, що в 2014 році відбувається якась дуже велика помилка державного масштабу. Але я розумів, що ніяк не міг вплинути на це. Тобто все, що міг, я робив, але це було, так би мовити, як слону дробина», — зізнався музикант.