Легендарный российский музыкант, лидер "Машины времени" Андрей Макаревич рассказал, какую ошибку совершила власть РФ

По его мнению, власть РФ в его стране совершила ошибки, которые привели Россию к разрухе.

Так, он отметил, что россияне стали понимать, в какой критической ситуации они находятся. Такое заявление он сделал 2019 года в интервью Ленте.

"Я вижу, что сегодня меня читают и ставят лайки гораздо больше людей, чем два года назад. Из чего делаю вывод, что два года назад, к сожалению, я был прав. Благодаря чудовищным ошибкам российской власти, мы (россияне - прим. ред) попали в г**но и яму, в которых сейчас сидим. Но люди это начинают понимать", – подчеркнул артист.

При этом Макаревич добавил, что не обращает внимание на хамство в сети в свой адрес.

"И что? Ты утром проснулся, зашел на свою страницу в соцсети, прочел там три хамских реплики и подумал, что весь мир тебя обо**ал? А это просто три бота, три г*венных бота. И о чем мы говорим? Я на это никогда не обращаю внимания. Кто там за меня, кто – против. Я – не кандидат в президенты, мне не нужен электорат", – заключил музыкант.

Также ранее сообщалось, что Андрей Макаревич рассказал, что думает о вторжении РФ на территорию Украины.

По его мнению, Россия совершила оплошность, начав боевые действия на территории Украины.

«У меня было огорчение от того, что в 2014 году происходит какая-то очень большая ошибка государственного масштаба. Но я понимал, что никак не мог повлиять на это. То есть все, что мог, я делал, но это было, так сказать, как слону дробина», — признался музыкант.

Также Politeka писала, что Макаревич рассказал, как россияне могли получить Крым без возражения Украины.