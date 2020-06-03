Після тріумфального запуску компанією Ілона Маска SpaceX пілотованого космічного корабля Crew Dragon в мережі активно обговорюється внесок України у подію

Мова йде про уродженця Житомира Олексія Пахунова, старшого розробника програмного забезпечення в групі Flight Software, SpaceX. У свій час він створив ПЗ для ракети Falcon 9 і Falcon Heavy, а недавно спростував свою участь в створенні для «Дракона».

Тим не менш українці пишаються успіхами земляка, а його фото не сходять зі стрічки Фейсбуку. Однак український політолог і співзасновник «Українського інституту майбутнього» Юрій Романенко не бачить приводу для радості, оскільки наша країна до успіху Олексія не має особливого стосунку.

«Це як пишатися, що Ігор Сікорський колись був киянином, а потім у США досяг неймовірних успіхів. А «Мрія» досі злітає з Гостомеля. І слава Богу, що без наслідків. Дурні не розуміють, що Україна не має ніякого відношення до успіху хлопця з Житомира. Навпаки, хлопець із Житомира опинився в команді Маска, тому що в Україні Ілона Маска обдерли б, як церковну мишу (хоча, як ми знаємо, в Держрезерві миші нещодавно пожирували на 800 млн. гривень)», – пише Романенко на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук.

Він зазначає, що в Україні ніколи в житті власник SpaceX не досяг би такого грандіозного успіху.

«У нас він би викликав заслужене презирство, оскільки своїм існуванням був би викликом, постійно доводячи, що вони барани, які поклоняються різним «авторитетам». І сила цих авторитетів така, що десятиліття за десятиліттям дітям з айфонами в школах будуть вбивати в голову коломийки як критерій освіченості (разом з якимись історіями невдах типу Чіпки й інших придурків з класичної української літератури), ніж дозволити на уроках викласти свої думки, а не переказ кондових рецензій дебілкуватих митців з Міносвіти», – не підбирає виразів автор.

Він зазначає, що Маск – це «можна», можу», «бути», в той час як українське суспільство транслює посили «неможливо», «не можна», «так у Європі» і т. п., і не має тяги до ризику й експериментів.

«Тому Маск склепав ракету і компанію з капіталізацією в десятки мільярдів доларів, а українське КБ «Південний» продає креслення радянської ракети за 300 тис баксів німцям», – підкреслює Романенко.

Раніше ми писали про те, що Ілон Маск розкритикував росіян за те, що вони досі запускають у космос корабель "Союз", розроблений ще в 50-ті роки минулого століття. За його словами, конструктор ракетно-космічних систем Сергій Корольов "перевертається в могилі".

Нагадаємо, в «Роскосмосі» поклали око на корабель Маска, батути не допомогли.

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