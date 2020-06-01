Російський режисер, історик і телеведучий Євген Понасенков зробив несподівану заяву про Україну та Росію

Так, на його думку, Україні, як і Росії, треба зачистити всі символи "совка". Він зазначив, що в першу чергу символ "совка" - це свята, які залишилися з тих часів. До них він відніс 23 лютого, 9 травня і 8 березня.

Таку заяву він зробив 2017 року в інтерв'ю для журналістів видання Обозреватель

"Не тільки Україні, але і Росії треба повністю вичистити символи "совка". Радянське минуле – це дуже красива назва. Наприклад, 8 березня, 23 лютого – це "совок". Там немає жінки як дами і леді. А 23 лютого з'явилося в честь того, як одні росіяни вбивали інших росіян. Так і 9 травня таке ж свято: у Другій світовій росіяни вбивали росіян і не тільки. Це неідеальні свята. В їх основі лежать трагічні події. "Трагічні" – це навіть занадто м'яке слово", – зазначив Понасенков.

За його словами, символи дуже сильно впливають на формування свідомості.