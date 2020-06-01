Російський режисер, історик і телеведучий Євген Понасенков зробив несподівану заяву про Україну та Росію
Так, на його думку, Україні, як і Росії, треба зачистити всі символи "совка". Він зазначив, що в першу чергу символ "совка" - це свята, які залишилися з тих часів. До них він відніс 23 лютого, 9 травня і 8 березня.
Таку заяву він зробив 2017 року в інтерв'ю для журналістів видання Обозреватель
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"Не тільки Україні, але і Росії треба повністю вичистити символи "совка". Радянське минуле – це дуже красива назва. Наприклад, 8 березня, 23 лютого – це "совок". Там немає жінки як дами і леді. А 23 лютого з'явилося в честь того, як одні росіяни вбивали інших росіян. Так і 9 травня таке ж свято: у Другій світовій росіяни вбивали росіян і не тільки. Це неідеальні свята. В їх основі лежать трагічні події. "Трагічні" – це навіть занадто м'яке слово", – зазначив Понасенков.
За його словами, символи дуже сильно впливають на формування свідомості.
"Всім країнам пострадянського простору треба йти з цієї символічної пастки", – резюмував Понасенков.
Також раніше повідомлялося, що російський режисер Євген Понасенков розкритикував реалії в Росії, а також розкрив у що перетворилася РФ.
За його словами, Росія – це не країна ефективних менеджерів, а країна феодалів, наглядачів і іноді психопатів. Коли кремлівська влада відчула, що вона "лажає" у внутрішній політиці, то скористалася класичним прийомом всіх примітивних товариств і урядів – зобразила зовнішню політику в Україні. За його словами, так в Росії приховують помилки влади.
Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, за якою Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».
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