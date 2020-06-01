Российский режиссер, историк и телеведущий Евгений Понасенков сделал неожиданное заявление об Украине и России
Так, по его мнению, Украине, как и России, надо зачистить все символы "совка". Он отметил, что в первую очередь символ "совка" - это праздники, которые остались с тех времен. К ним он отнес 23 февраля, 9 мая и 8 марта.
Такое заявление он сделал 2017 года в интервью для журналистов издания Обозреватель.
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"Не только Украине, но и России нужно полностью вычистить символы "совка". Советское прошлое – это слишком красивое название. Например, 8 марта, 23 февраля – это "совок". Там нет женщины как дамы и леди. А 23 февраля появилось в честь того, как одни русские убивали других русских. Да и 9 мая такой же праздник: во Второй мировой русские убивали русских и не только. Это неидеальные праздники. В их основе лежат трагические события. "Трагические" – это даже слишком мягкое слово", – отметил Понасенков.
По его словам, символы очень сильно влияют на формирование сознания.
"Всем странам постсоветского пространства надо уходить из этой символической ловушки", – подытожил Понасенков.
Также ранее сообщалось, что российский режиссер Евгений Понасенков раскритиковал реалии в России, а также раскрыл во что превратилась РФ.
По его словам, Россия – это не страна эффективных менеджеров, а страна феодалов, надсмотрщиков и иногда психопатов. Когда кремлевская власть почувствовала, что она "лажает" во внутренней политике, то воспользовалась классическим приемом всех примитивных обществ и правительств – изобразила внешнюю политику в Украине. По его словам, так в России скрывают ошибки власти.
Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».
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