Російський публіцист Олександр Невзоров назвав головну помилку прихильників анексії Криму

Він зазначив, що люди, які побажали, щоб Росія анексувала Крим, навіть не ознайомилися перед цим з особливостями країни, чим дуже прорахувалися.

Про це він заявив 2017 року в ефірі "Ехо Москви".

"Вони взагалі дуже забавні люди. Ось навіть коли людина їде просто в турпоїздку, вона і то з'ясовує, куди вона, власне кажучи, їде. Вкравши півострів Крим, вони разом зі своїм півостровом перемістилися в Росію, не думаючи навіть ознайомитися, що це за країна така", - зазначив Невзоров.

Він здивувався, що жителі Криму так сильно бажають бути з країною РФ, у якій розвалюються дороги, згнивають підлоги в поліклініках, гноблять жителів і не дозволяють свободи слова. Так ось тепер вони отримали всі принади РФ з усіма витікаючими з цього наслідками.

"Чому вони думають, що у них дороги повинні бути іншими, ніж у Ярославській області? Чому вони думають, що згнилі підлоги в поліклініках, які є характерною рисою Російської імперії, не повинні бути в Криму? Так, звичайно! Вони до цього йшли, вони про це мріяли, вони цього так хотіли. Отримали цю Росію у всій її красі, нехай отримують згнилу підлогу. Ніхто для них спеціальної окремої Росії, де літає Рогозін в білому вбранні і грає на кіфарі, де ходять банкіри і роздають безвідсоткові кредити, ось цієї Росії ніхто для них придумувати і більше інсценувати не буде", - додав він.

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