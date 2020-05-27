Російський публіцист Олександр Невзоров розповів, яке майбутнє очікує РФ після агресії проти України

За його словами, існуюча структура влади в Росії неминуче впаде "в силу її дикої несучасність, непотрібності, авторитарності і незатребуваністі в світі".

Таку думку він озвучив 2017 року під час лекції "Герої нашого часу і як ними стати" в рамках конференції "Змінюй світ – DIGITALE", передає видання Головне.

"Та безглузда конструкція Росії, яка зараз зведена, звичайно, повинна впасти в силу її дикої несучасність, непотрібності, авторитарності, її незатребуваності в світі. Ми бачимо, що безглуздість, адже маразм вже зашкалює, але ми бачимо, що в країні існує величезна кількість здорових, сильних, сміливих людей, які не згодні за якісь примарні фантастичні незрозумілі радості минулого жертвувати життям, кінцівками, дітьми, свободою, освітою, розвитком, нормальною їжею", - продовжив публіцист.

Невзоров не взявся уточнювати, якої саме форми набуде неминучий розпад існуючої державної структури. У той же час він нагадав про те, що радикальні зміни в Росії здійснюються активною меншістю, а не пасивною більшістю.

"Можливо, тих, хто підтримує сьогоднішній лад, 98%. Але це всього 98% проти 2%. Завжди все радикальне, що відбувається в Росії, робиться 2%, а то й менше. Кремль марно думає, що російська публіка йому покірна. Вона просто покірна. Вона буде покірна кому завгодно. Народ з великою легкістю змінює свої уявлення", - сказав він.

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