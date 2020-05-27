Российский публицист Александр Невзоров рассказал, какое будущее ожидает РФ после агрессии против Украины

По его словам, существующая структура власти в России неизбежно рухнет "в силу ее дикой несовременности, ненужности, авторитарности и невостребованности в мире".

Такое мнение он озвучил 2017 года во время лекции "Герои нашего времени и как ими стать" в рамках конференции "Меняй мир – DIGITALE", передает издание Главное.

"Та нелепая конструкция России, которая сейчас возведена, конечно, должна рухнуть в силу ее дикой несовременности, ненужности, авторитарности, ее невостребованности в мире. Мы видим, что нелепость, ведь маразм уже зашкаливает, но при это мы видим, что в стране существует огромное количество здравых, сильных, смелых людей, которые не согласны за какие-то призрачные фантастические непонятные радости прошлого жертвовать жизнью, конечностями, детьми, свободой, образованием, развитием, нормальной едой", - продолжил публицист.

Невзоров не взялся уточнять, какие именно формы приобретет неизбежный распад существующей государственной структуры. В то же время он напомнил о том, что радикальные перемены в России осуществляются активным меньшинством, а не пассивным большинством.

"Возможно, тех, кто поддерживает сегодняшний строй, 98%. Но это всего 98% против 2%. Всегда все радикальное, что происходит в России, делается 2%, а то и меньше. Кремль напрасно думает, что российская публика ему покорна. Она просто покорна. Она будет покорна кому угодно. Народ с большой легкостью меняет свои представления", - сказал он.

Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.

Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.

Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.