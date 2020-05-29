Российский публицист Александр Невзоров назвал главную ошибку сторонников аннексии Крыма

Он отметил, что люди, которые пожелали, чтобы Россия аннексировала Крым, даже не ознакомились перед этим с особенностями страны, в чем очень просчитались.

Об этом он заявил 2017 года в эфире "Эха Москвы".

"Они вообще очень забавные люди. Вот даже когда человек едет просто в турпоездку, он и то выясняет, куда он, собственно говоря, едет. Украв Крым, они вместе со своим полуостровом переместились в Россию, не задумавшись даже ознакомиться, что это за страна такая", - отметил Невзоров.

Он удивился, что жители Крыма так сильно желают быть со страной РФ, у которой разваливаются дороги, сгнивают полы в поликлиниках, притесняют жителей и не позволяют свободы слова. Так вот теперь они получили все прелести РФ со всеми вытекающими из этого последствиями.

"Почему они думают, что у них дороги должны быть иными, чем в Ярославской области? Почему они думают, что сгнившие полы в поликлиниках, которые являются характерной чертой Российской империи, не должны быть в Крыму? Да будут, конечно! Они к этому шли, они об этом мечтали, они этого так хотели. Они получили эту Россию во всей ее красе, пусть получают сгнившие полы. Никто для сторонников аннексии Крыма отдельной России, где летает Рогозин в белом одеянии и играет на кифаре, где ходят банкиры и раздают беспроцентные кредиты, вот этой России никто для них придумывать и больше инсценировать не будет", - добавил он.

Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.

Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.

Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.