Російський актор і блогер Стас Садальський накинувся з критикою на президента України Володимира Зеленського

На особистій сторінці в Instagram він часто піднімає гострі соціальні та політичні теми і коментує їх в іронічній формі, крім того, не рідко темою обговорення є Україна, яку він постійно критикує.

Як повідомляє Politeka.net, цього разу на своїй особистій сторінці в Instagram він звинуватив главу держави в тому, що той нібито обіцяв зробити російську мову другою державною, але не дотримав своє слово.

«Для американців росіяни, українці і білоруси — один народ. І правильно чому це не хоче зрозуміти пане Зеленський? Як ви думаєте чому? Ех, Зеленський, толку з вашого управління не буде! Адже обіцяв зробити російську мову державною. Збрехав», — досить фамільярно зазначив актор і додав, що в Швейцарії чотири офіційно затверджених мови.



Раніше, Садальський запропонував убезпечити президента РФ Володимира Путіна у зв'язку зі спалахом коронавіруса в російському уряді і закликав можновладців лікуватися у телевізійних лікарів-телеведучих – Олени Малишевої та Олександра М'ясникова.

Він запропонував Путіну і його оточенню «план дій» щодо профілактики коронавіруса.

«Може їм всім варто лікуватися в кращих лікарів нашої країни — Малишевої і М'ясникова?! До речі у зв'язку з останніми подіями Олена Василівна симулює кашель. Ну-ну! Всі, хто контактував з Мишустиним повинні пройти додаткове обстеження», — з сарказмом виклав коротку інструкцію для можновладців Садальський.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, за якою Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

Також Politeka писала, що Лесь Подерв’янський розніс “Квартал 95″ без Зеленського.