Відомий російський диктор, телеведучий і радіоведучий Ігор Кириллов переконаний, що керівництво РФ не варто критикувати

Крім того, він вважає доречним проведення військових парадів у будь-який час і закликає вести себе скромніше на карантині. Свою точку зору він висловив в інтерв'ю 2020 року виданню Собеседник.

87-річному телеведучому було 12 років, коли закінчилася Велика Вітчизняна Війна. Він запропонував росіянам взяти на озброєння спосіб життя, який люди вели в той непростий період.

«Треба жити так, як росіяни жили в роки війни: їли те, що можливо, ніяких у нас делікатесів, якими ми зараз розбещені, не було. Припиніть цю паніку!» — закликав Кириллов.

Ведучий зізнається, що не належить категорії «циніків і критиків, яким не подобається», він підтримує керівництво Росії в його рішеннях. Навіть тих, які стосуються України.

«Я належу до тих, хто вірить в наш уряд і нашому президентові Путіну… Знаючи недоліки наших керівників, завжди намагався їх не помічати і не підкреслювати це в своїй роботі. Потрібно завжди з повагою, з терпінням, з витримкою ставитися до всіх керівників РФ. Я вірю в їхню чесність, на їх бажання зробити все, щоб Росія була гарною, здоровою, йде попереду всіх», — підсумував диктор.

Також Кирилов схвалив ідею з парадом в Москві до Дня Перемоги, не дивлячись на те, що весь світ дотримується карантину через китайський вірус. На його думку, саме це показує всьому світу військову «міць» Росії.

«Паради говорять про те, що Росія відповідально ставиться до захисту своєї території. Ми робимо все, щоб ніхто на нас не зазіхав», — переконаний він.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, за якою Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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