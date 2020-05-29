Телеведущий явно не понимает, о чем говорит

Известный российский диктор, телеведущий и радиоведущий Игорь Кириллов убежден, что руководство РФ не стоит критиковать

Кроме того, он считает уместным проведение военных парадов в любое время и призывает вести себя скромнее на карантине. Свою точку зрения он высказал в интервью 2020 года изданию Собеседник.

87-летнему ведущему было 12 лет, когда закончилась Великая Отечественная Война. Он предложил россиянам взять на вооружение образ жизни, который люди вели в тот непростой период.

«Нужно жить так, как россияне жили в годы войны: ели то, что возможно, никаких у нас деликатесов, которыми мы сейчас избалованы, не было. Прекратите эту панику!» — призвал Кириллов.

Ведущий признается, что не принадлежит категории «циников и критиков, которым все не нравится», он поддерживает руководство России в его решениях. Даже тех, которые касаются Украины.

«Я принадлежу к тем, кто верит в наше правительство и нашему президенту Путину… Зная недостатки наших руководителей, всегда старался их как бы не замечать и не подчеркивать это в своей работе. Нужно всегда с уважением, с терпением, с выдержкой относиться ко всем руководителям РФ. Я верю в их честность, в их желание сделать все, чтобы Россия была хорошей, здоровой, идущей впереди всех», — подытожил диктор.

Также Кириллов одобрил идею с парадом в Москве ко Дню Победы, не взирая на то, что весь мир придерживается карантина из-за китайского вируса. По его мнению, именно это показывает всему миру военную «мощь» России.

«Парады говорят о том, что Россия ответственно относится к защите своей территории. Мы делаем все, чтобы никто на нас не покушался», — убежден он.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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