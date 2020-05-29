Відомий шоумен, зірка російського «КВН» і українського «Дизель-шоу» Сергій Писаренко розповів про цензуру на ростб з приходом Путіна

Крім того, він висловився про тонку грань гумору на українському телебаченні. В програмі Сергія Іванова «Антиподи» на Youtube-каналі він порівняв ситуацію з цензурою з приходом до влади того чи іншого політичного вождя (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, саме в 2005 році «квн-щикам» почали «закручувати гайки». Цей процес Писаренко пов'язує з приходом до влади нинішнього президента Росії Володимира Путіна.

«Володимир Володимирович Путін влаштувався й почав думати як далі закручувати гайки юмористам. Почався процес одержавлення телебачення. Олександр Васильович (Масляков – прим. ред.) знав на початку кожного року, кожного сезону про що можна жартувати, можна згадувати ім'я президента, якщо можна, то як, або взагалі не можна. Я думаю, що це процес абсолютно організований і контрольований», — розповів гуморист.

Також Писаренко розповів, чи є політична цензура на українському телебаченні. На його думку, в гуморі України також існують чіткі межі, які не можна перетинати.

«Повірте мені, зараз в сучасній Україні ведуться чітко лінії гумору, чого не варто і що потрібно. Це дуже тонко», — вважає колишній «КВНщик».

Він порівняв зміни за останній рік у концертній програмі Студії «Квартал 95» і «Дизель Шоу». На його думку, 95 зменшує політичний гумор, а «Дизель Шоу» поки натискає цю педальку побільше.



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