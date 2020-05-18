Зірка популярного українського «Дизель-шоу» Сергій Писаренко несподівано відреагував на запитання журналіста про те, чий Крим

Комік, який вже давно живе в Києві, але батьки та діти від першого шлюбу якого мешкають у Росії, в ефірі програми «Антиподи» на ISLND TV не захотів відповідати на питання, відповідь на яке чітко показує громадянську позицію і ставлення до українсько-російського конфлікту. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз.

Наприкінці розмови ведучий Сергій Іванов поцікавився у Писаренка, кому ж належить окупований Росією Крим. Реакція гостя на це запитання виявилася досить несподіваною. Артист навідріз відмовився відповідати і навіть пригрозив припинити подальшу розмову.

«Давайте політичні бесіди закінчувати. Я приїхав сюди говорити про творчість», – з явним невдоволенням заявив комік.

Сергій Писаренко народився і виріс на Уралі, а зараз живе в будинку під Києвом. Його нова дружина – українка, а дочка має українське громадянство. Артист упевнений, що, незважаючи на збройний конфлікт на сході України, в якому беруть участь російські війська, прості люди будуть і надалі спілкуватися, а родичі не посваряться.

«Я не займаюся політикою, абсолютно. Я не розумію, чому повинні стріляти один в одного українці і росіяни», – заявив Писаренко.

Раніше ми писали про те, що учасники гумористичного проекту «Дизель-шоу» оскандалилися появою на російському федеральному телеканалі. 23 квітня там транслювали прем'єру гумористичного шоу «Будинок культури і сміху», в якому знялися актори Сергій Писаренко та Євген Нікішин.

Вони обидва «родом» з команди КВН «Уездный город» (Челябінськ і Магнітогорськ), обидва росіяни. У програмі на телеканалі, де працюють пропагандисти Володимир Соловйов і Ольга Скабеева, брали участь запрошені зірки.

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