Звезда популярного украинского «Дизель-шоу» Сергей Писаренко неожиданно отреагировал на вопрос журналиста о том, чей Крым

Комик, который уже давно живет в Киеве, но родители и дети от первого брака которого находятся в России, в эфире программы «Антиподы» на ISLND TV не захотел отвечать на вопрос, ответ на который четко показывает гражданскую позицию и отношение к украино-российскому конфликту. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз.

В конце разговора ведущий Сергей Иванов спросил у Писаренко, кому же принадлежит оккупированный Россией Крым. Реакция гостя на этот вопрос оказалась весьма неожиданной. Артист наотрез отказался отвечать и даже пригрозил прекратить дальнейший разговор.

«Давайте политические беседы заканчивать. Я приехал сюда говорить о творчестве», – с явным недовольством заявил комик.

Сергей Писаренко родился и вырос на Урале, а сейчас живет в доме под Киевом. Его новая жена – украинка, а дочь имеет украинское гражданство. Артист уверен, что, несмотря на вооруженный конфликт на востоке Украины, в котором участвуют российские войска, простые люди будут и дальше общаться, а родственники не поругаются.

«Я не занимаюсь политикой, абсолютно. Я не понимаю, почему должны стрелять друг в друга украинцы и русские», – заявил Писаренко.

Ранее мы писали о том, что участники юмористического проекта «Дизель-шоу» оскандалились появлением на российском федеральном телеканале. 23 апреля там транслировали премьеру юмористического шоу «Дом культуры и смеха», в котором и снялись актеры Сергей Писаренко и Евгений Никишин.

Они оба «родом» из команды КВН «Уездный город» (Челябинск и Магнитогорск), оба россияне. В программе на телеканале, где работают пропагандисты Владимир Соловьев и Ольга Скабеева, участвовали как приглашенные звезды.

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