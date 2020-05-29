Известный шоумен, звезда российского «КВН» и украинского «Дизель-шоу» Сергей Писаренко рассказал о цензуре на росТВ с приходом Путина
Кроме того, он высказался о тонких гранях юмора на украинском телевидении. В программе Сергея Иванова «Антиподи» на Youtube-канале он сравнил ситуации с цензурой с приходом к власти того или иного политического вождя (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
По его словам, именно в 2005 году «КВНщикам» начали «закручивать гайки». Этот процесс Писаренко связывает с приходом к власти нынешнего президента России Владимира Путина.
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«Владимир Владимирович Путин обосновался и начал думать как дальше закручивать гайки юмористам. Начался процесс огосударствования телевидения. Александр Васильевич (Масляков – прим. ред.) знал в начале каждого года, каждого сезона о чем можно шутить, можно ли упоминать имя президента, если можно, то как, либо вообще нельзя. Я думаю, что это процесс абсолютно организованный и контролируемый», — рассказал юморист.
Также Писаренко рассказал, есть ли политическая цензура на украинском телевидении. По его мнению, в юморе Украины также существуют четкие границы, которые нельзя пересекать.
«Поверьте мне, сейчас в современной Украине четко ведутся линии юмора, чего не стоит и что нужно. Это очень тонко», — считает бывший «КВНщик».
Он сравнил изменения за последний год в концертной программе Студии «Квартал 95» и «Дизель Шоу». По его мнению, 95 сбавляет политический юмор, а «Дизель Шоу» пока надавливает эту педальку побольше.
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