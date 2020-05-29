Відома письменниця Лариса Ніцой висловилася про українську мову

Як повідомляє Politeka.net, скандальна письменниця звинуватила українців у тому, що вони дуже терпимі до висловлювань і дій проти української мови. При цьому вона "розділила на категорії" українців, які розмовляють російською.

На її думку, одні потребують психологічної допомоги, а інших навряд чи зміниш. Про це письменниця написала на своїй сторінці в Facebook.

"В тому, що українська мова в Україні постійно наїжджають, - винні українці. Не рабіновичі, зеленські, разумкови. Українці винні, тому що дозволяють топтати себе по голові різних зайд і виродків", - висловилася вона.

До всього іншого, вона розділила на категорії українців, які розмовляють російською.

У першій категорії - українці, предки яких розмовляли українською. Але імперсько-більшовицько-радянська влада так їх зацькувала і дискримінувала, що вони здалися.

"Вони не витримали тиску. Вони намагалися вижити - і заговорили російською. Вони отримали глибоку психологічну травму, і досі з неї не вибралися. Більш того, не тільки вони, але й їхні нащадки говорять російською. Частина українців самостійно побороли цю травму, яка в науці має назву "постколоніальний синдром", а ті, які називають себе "російськомовними українцями", не змогли. Ці травмовані українці потребують психологічної допомоги фахівців", - написала Ніцой.

Друга категорія, за її словами, це приїжджі, які з різних причин в різний час потрапили в Україну.

"Ці люди/працівники/колонізатори/загарбники прийшли сюди, оселилися тут, народили нащадків і їх нащадки теж кажуть, що їхня рідна мова - російська", - висловлює свою думку письменниця.

Ніцой вважає, що ці дві категорії людей об'єдналися і воюють проти української мови, диктуючи свої умови і нав'язуючи правила.

"Ще довго українці будуть плювати самі собі в обличчя і дозволяти плювати на себе іншим? Скільки ще українці будуть дозволяти політикам драконитимуть український народ розмовами про нашу українську мову? Довго ще ви, українці, збираєтеся терпіти цю балаканину, або пора панувати нашій українській мові на нашій українській землі?" - риторично запитує Ніцой.

Нагадаємо, Ніцой передрекла Україні зникнення і розкрила причину.

Як повідомляла Politeka, Ніцой рознесла українців після концерту російськомовної групи.

Також Politeka писала, що Ніцой потрясла визнанням, спливла правда.