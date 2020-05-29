Известная писательница Лариса Ницой высказалась об украинском языке

Как сообщает Politeka.net, скандальная писательница обвинила украинцев в том, что они слишком терпимы к высказываниям и действиям против украинского языка. При этом она "разделила на категории" украинцев, которые говорят на русском.

По ее мнению, одни нуждаются в психологической помощи, а других вряд ли изменишь. Об этом писательница написала на своей странице в Facebook.

"Украинцы виноваты в том, что на украинский язык в Украине постоянно наезжают. Не рабиновичи, зеленские, разумковы. Украинцы виноваты, потому что позволяют топтать себя по голове разным пришлым и выродкам", - высказалась она.

Ко всему прочему, она разделила на категории украинцев, которые разговривают на русском.

В первой категории - украинцы, предки которых разговаривали на украинском. Но имперско-большевистско-советская власть так их затравила и дискриминировала, что они сдались.

"Они не выдержали давления. Они пытались выжить - и заговорили на русском. Они получили ​​глубокую психологическую травму, и до сих пор из нее не выбрались. Более того, не только они, но и их потомки говорят по-русски. Часть украинцев самостоятельно побороли эту травму, которая в науке имеет название "постколониальный синдром", а те, которые называют себя "русскоязычными укрАинцами", не смогли. Эти травмированные украинцы нуждаются в психологической помощи специалистов", - написала Ницой.

Вторая категория, по ее словам, это приезжие, которые по разным причинам в разное время попали в Украину.

"Эти пришлые люди/работники/колонизаторы/захватчики поселились здесь, родили потомков и их потомки тоже говорят, что их родная речь - русская", - высказывает свое мнение писательница.

Ницой считает, что эти две категории людей объединились и воюют против украинского языка, диктуя свои условия и навязывая правила.

"Долго еще украинцы будут плевать сами себе в лицо и позволять плевать на себя другим? Сколько будут еще украинцы позволять политикам драконить украинский народ разговорами о нашем украинском языке? Долго еще вы, украинцы, собираетесь терпеть эту болтовню, или пора господствовать нашему украинскому языку на нашей украинской земле?" - риторически спрашивает Ницой.

Напомним, Ницой предрекла Украине исчезновение и раскрыла причину.

Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.

Также Politeka писала, что Ницой потрясла признанием, всплыла правда.