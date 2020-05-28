Письменниця Лариса Ніцой назвала "любов до закордонного" виною всіх бід українців

Як передає Politeka.net, таку заяву вона зробила в ефірі телеканалу ZIK. (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

Письменниця впевнена, що українці люблять чужих більше ніж самих себе.



"Чому ми, українці, ходимо по колу? Чому ми ніяк не доб'ємося успіху? Чому ми постійно з цими меншинами носимося? Ми масово в країні порушуємо одну заповідь. Господь сказав: "Люби ближнього, як самого себе". Наша країна, весь народ, масово любить ближнього більше, ніж самого себе", — сказала Ніцой, додавши, що саме "за це нас карає Господь".







За її словами, все треба змінювати.

"Українці себе не люблять, ми себе не хвалимо, ми любимо закордонне більше, ми пишемо закони, щоб догодити іншим. Це все позначається на нашому житті, на будові нашої держави. Як тільки ми урівноважимо ситуацію, ми вирвемося з цього замкнутого кола!", - заключила Ніцой.

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Крім того, він заговорив про формування національної гідності в умовах війни, а також про бойові дії на Донбасі, заявивши, що на Сході країни орудує російська армія, а не бойовики-терористи.

Він зазначив, що бойові дії на Донбасі тривають вже шість років, а цей термін більше, ніж йшла Друга світова війна. Він також зазначив, що всі повинні називати війну своїм ім'ям, адже там російська армія, а не бойовики.

Нагадаємо, Ніцой передрекла Україні зникнення і розкрила причину.

Як повідомляла Politeka, Ніцой рознесла українців після концерту російськомовної групи.

Також Politeka писала, що Ніцой потрясла визнанням, спливла правда.