Писательница Лариса Ницой назвала "любовь к заграничному" виной всех бед украинцев

Как передает Politeka.net, такое заявление она сделала в эфире телеканала ZIK. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Писательница уверена, что украинцы чужих любят больше чем самих себя.



"Почему мы, украинцы, ходим по кругу? Почему мы никак не добьемся успеха? Почему мы постоянно с этими меньшинствами носимся? Мы массово в стране нарушаем одну заповедь. Господь сказал: "Люби ближнего, как самого себя". Наша страна, весь народ, массово любит ближнего больше, чем самого себя", — сказала Ницой, добавив, что именно за "это нас карает Господь".

По ее словам, все нужно менять, и только тогда все станет на свои места.

"Украинцы себя не любят, мы себя не хвалим, мы любим заграничное больше, мы пишем законы, чтобы угодить другим. Это все отражается на нашей жизни, на строении нашего государства. Как только мы уравновесим ситуацию, мы вырвемся из этого замкнутого круга!", - заключила Ницой.

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Кроме того, он заговорил о формировании национального достоинства в условиях войны, а также о боевых действиях на Донбассе, заявив, что на Востоке страны орудует российская армия, а не боевики-террористы.

Он отметил, что боевые действия на Донбассе длятся уже шесть лет, а этот срок больше, чем шла Вторая мировая война. Он также отметил, что все должны называть войну своим именем, ведь там российская армия, а не боевики.





Напомним, Ницой предрекла Украине исчезновение и раскрыла причину.

Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.

Также Politeka писала, что Ницой потрясла признанием, всплыла правда.