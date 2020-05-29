Місцеві жителі в Сирії закидали російських військових камінням

Як передає Politeka.net, відповідне відео опублікували місцеві ЗМІ.

Інцидент стався на трасі  M-4  в провінції Ідліб.

На кадрах видно, як  група молодих людей скидає булижники і великі камені на колону російської бронетехніки, яка проїжджає під мостом.


Варто відзначити, що це не поодинокий випадок. Раніше в районі сіл місцевості Кобани (Айн-ель-Араб місцеві жителі цілеспрямовано вибудовувалися уздовж маршруту проходження російських машин, що здійснюють патруль.

Їм навіть вдалося зупинити бронемашини російської військової поліції і забратися на одну з них.

Раніше ми повідомляли, що російським військовим довелося бігти з поля бою в Лівії.

Про це повідомив політолог Кирило Сазонов на своїй сторінці в Facebook.

"Російські найманці в Лівії отримали такий урок, що довелося бігти з ганьбою. Турецька армія разделала хвалену ПВК Вагнера, як Бог черепаху. І хвалені ЗРК "Панцир" (сучасне російська зброя) турки принижували з особливим цинізмом", -  зазначив він.

За словами політолога, відступаючи, "російські військові кидали все".

Нагадаємо, Путін публічно осоромився і програв Зеленському.

Як повідомляла Politeka, у Росії зганьбилися з поздоровленням ветеранів.

Також Politeka писала, що росіяни спіймали з акцією «Безсмертний полк».

 

 

 