І це не перший раз

Місцеві жителі в Сирії закидали російських військових камінням



Як передає Politeka.net, відповідне відео опублікували місцеві ЗМІ.

Інцидент стався на трасі M-4 в провінції Ідліб.



На кадрах видно, як група молодих людей скидає булижники і великі камені на колону російської бронетехніки, яка проїжджає під мостом.







Варто відзначити, що це не поодинокий випадок. Раніше в районі сіл місцевості Кобани (Айн-ель-Араб місцеві жителі цілеспрямовано вибудовувалися уздовж маршруту проходження російських машин, що здійснюють патруль.

Їм навіть вдалося зупинити бронемашини російської військової поліції і забратися на одну з них.

Раніше ми повідомляли, що російським військовим довелося бігти з поля бою в Лівії.

Про це повідомив політолог Кирило Сазонов на своїй сторінці в Facebook.

"Російські найманці в Лівії отримали такий урок, що довелося бігти з ганьбою. Турецька армія разделала хвалену ПВК Вагнера, як Бог черепаху. І хвалені ЗРК "Панцир" (сучасне російська зброя) турки принижували з особливим цинізмом", - зазначив він.

За словами політолога, відступаючи, "російські військові кидали все".

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