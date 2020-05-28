Російська ракетно-космічна галузь перебуває в катастрофічному стані

Як передає Politeka.net, таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив журналіст Іван Яковина.

Насамперед він зазначив, що в Україні не все так погано, як може здатися.

"Україна все ще здатна виробляти дуже високотехнологічні і навіть унікальні штуки. Якщо корпоратизація космічної промисловості буде успішно завершена, українські підприємства зможуть вільно конкурувати з європейцями і американцями, заробляючи величезні гроші", - зазначив він.

А от ситуацію в Росії він описує не настільки райдужно.

"Про**ано, розпродано і розбазарено майже все. Ні космодрому, ні нової ракети, ні нового космічного корабля немає і не передбачається", - зазначив журналіст.

У приклад він привів пару російських проектів, які зазнали невдачі.



"Корабель "Орел", який не літав навіть у випробувальний політ, застарів вже років п'ять тому. Гроші на космодром "Східний" тупо украдені, а ракета "Ангара" ніяк не виходить і, мабуть, вже не вийде. Російський космос поки ще тримається на радянських розробках, але перспектива його розвитку, на жаль, вбита", - уклав він.

Раніше, глава «Роскосмосу» Дмитро Рогозін в ефірі програми пропагандиста Володимира Соловйова заявив, що РФ готова перешкоджати присутності США в космосі.

Незважаючи на те, що сам «головний космонавт» Росії визнає, що у країни з космосом «непроста ситуація», держава готова зробити все можливе, щоб не пустити американське озброєння на орбіту Землі.

Нагадаємо, головний космонавт Росії осоромився заявою про приватизацію Місяця.

Як повідомляла Politeka, путінська армія залишилася без потужної зброї.

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