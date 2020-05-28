Колишній донецький журналіст Володимир Корнілов вибухнув черговою порцією маячні в ефірі ток-шоу пропагандиста Володимира Соловйова

Відомий своїми українофобськими поглядами Корнілов поміркував про початок війни в Донецьку 26 травня 2014 року, передає Politeka.net.

Він заявив, що після першого пострілу у бік вокзалу, аеропорту «Україна назавжди втратила Донецьк», який тепер «ніякими мінськами, ніякими силами ніхто і ніколи не зможе більше впхати назад в Україну».

Корнілов пафосно розповів, що перший постріл ЗСУ був по своєму народу, інші – по чужому:

«Ми перестали бути для вас своїми... Кожен новий постріл віддаляв нас. Ви вирили цю прірву таку, я вам чесно скажу, я не вірю, що колись можна буде подолати… ніколи цього не буде».

Однак журналіст чомусь промовчав про захоплення Слов'янська бандою терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна, жертви серед українських військових і мирних жителів. Обійшов він увагою і переселенців, десятки тисяч яких змушені були тікати від «руського миру». При цьому відповідати за все доведеться Україні, впевнений Корнілов, а також додав, що кордон ОРДЛО доведеться відсувати до «законношл», тобто до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей, на території яких розташовані непідконтрольні бойовикам населені пункти.

Раніше ми писали про те, що Корнілов прокоментував бажання президента Володимира Зеленського приїхати в Донецьк і Сімферополь з дзвіночками.

«Поїхав 8 травня відзначати День примирення. До речі, куди поїхав – на кордон з Росією. Ви бачили це його звернення? 400 метрів до кордону з Росією. Я спеціально заміряв, в тому ж селі Мілове… Повісив там дзвіночок… А наступного дня він поїхав в Закарпаття, де ще один дзвіночок повісив. Сказав, що ще два повісить – у Сімферополі та Донецьку. Можна ковпак із дзвіночками надіти і поїхати», – заявив він.

Нагадаємо, що Соловйов "знайшов" пряму спадкоємицю Київської Русі.

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