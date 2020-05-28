Бывший донецкий журналист Владимир Корнилов разразился очередной порцией бреда в эфире ток-шоу пропагандиста Владимира Соловьева

Известный своими украинофобскими взглядами Корнилов порассуждал о начале войны в Донецке 26 мая 2014 года, передает Politeka.net.

Он заявил, что после первого выстрела в сторону вокзала, аэропорта «Украина навсегда потеряла Донецк», который теперь «никакими минсками, никакими силами никто и никогда не сможет больше впихнуть обратно в Украину».

Корнилов пафосно рассказал, что первый выстрел ВСУ был по своему народу, остальные – по чужому:

«Мы перестали быть для вас своими... Каждый новый выстрел отдалял нас. Вы вырыли эту пропасть такую, я вам честно скажу, я что не верю, что когда-то можно будет преодолеть… никогда этого не будет».

Однако журналист почему-то умолчал о захвате Славянска бандой террориста Игоря Стрелкова-Гиркина, жертвах среди украинских военных и мирных жителей. Обошел он вниманием и переселенцев, десятки тысяч которых вынуждены были бежать от «русского мира». При этом отвечать за все придется Украине, уверен Корнилов, а также добавил, что границу ОРДЛО придется отодвигать до «законной», то есть до административных границ Донецкой и Луганской областей, на территории которых находятся неподконтрольные боевикам населенные пункты.

Ранее мы писали о том, что Корнилов прокомментировал желание президента Владимира Зеленского приехать в Донецк и Симферополь с колокольчиками.

«Поехал 8 мая День примирения отмечать. Кстати, куда поехал – на границу с Россией. Вы видели это его обращение? 400 метров до границы с Россией. Я специально замерял, в том же селе Меловое… Повесил там колокольчик… А на следующий день он поехал в Закарпатье, где еще один колокольчик повесил. Сказал, что еще два повесит – в Симферополе и Донецке. Можно колпак с колокольчиками надеть и поехать», – заявил он.

Напомним, что Соловьев "нашел" прямую наследницу Киевской Руси.

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