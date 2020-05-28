У середу, 27 травня, весь світ із завмиранням серця стежив за стартом космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска на мисі Канаверал

Корабель повинен був доставити американських астронавтів Дага Херлі і Боба Бенкена на Міжнародну космічну станцію після дев'ятирічної паузи в пілотованих космічних польотах NASA, передає Politeka.net з посиланням на іноЗМІ.

Проте через погодні умови запуск довелося перенести на суботу, 30 травня.

Як би там не було, але для Ілона Маска цей запуск стане черговим етапом на шляху до виробництва космічних кораблів багаторазового використання, що зробить польоти більш доступними. До того ж, вперше в історії космічної галузі США астронавти відправляться на МКС на кораблі, розробленому приватною компанією.

У Росії ж на успіх американця вже відреагували традиційно. Глава «Роскосмосу» Дмитро Рогозін в ефірі програми пропагандиста Володимира Соловйова заявив, що РФ готова перешкоджати присутності США в космосі.

Незважаючи на те, що сам «головний космонавт» Росії визнає, що у країни з космосом «непроста ситуація», держава готова зробити все можливе, щоб не пустити американське озброєння на орбіту Землі.

«Ми бачимо такі спроби, вважаємо їх неприйнятними. Будемо максимально цьому перешкоджати», – заявив чиновник.

Як саме збирається заважати, Рогозін не уточнив, зазначивши лише, що «є чим відповісти».

Тим часом у соцмережах опублікували відео, в якому глава NASA Джим Брайденстайн й Ілон Маск проводжають екіпаж DEMO-2. Блогер Вашингтонський Обком не втримався від троллінгу росіян в підписі:

«Де попи? Де кадила? Де свята вода? Абсолютно нескрепно!».

Глава NASA Джим Брайденстайн и Илон Маск провожают экипаж DEMO-2.



Где попы? Где кадила? Где святая вода?

Абсолютно нескрепно! pic.twitter.com/J6j5ohxxBL — Вашингтонский Öбком (@_Fashington) May 27, 2020

На кадрах дійсно все виглядає дуже «нетрадиційно» з точки зору росіян, у яких на Байконурі є штатний духівник.

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