В среду, 27 мая, весь мир с замиранием сердца следил за стартом космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска на мысе Канаверал

Корабль должен был доставить американских астронавтов Дага Херли и Боба Бенкена на Международную космическую станцию после девятилетней паузы в пилотируемых космических полетах NASA, передает Politeka.net со ссылкой на иноСМИ.

Однако из-за погодных условий запуск пришлось перенести на субботу, 30 мая.

Как бы там ни было, но для Илона Маска этот запуск станет очередным этапом на пути к производству космических кораблей многоразового использования, что сделает полеты более доступными. К тому же, впервые в истории космической отрасли США астронавты отправятся на МКС на корабле, разработанном частной компанией.

В России же на успех американца уже отреагировали традиционно. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире программы пропагандиста Владимира Соловьева заявил, что РФ готова препятствовать присутствию США в космосе.

Несмотря на то, что сам «главный космонавт» России признает, что у страны с космосом «непростая ситуация», государство готово сделать все возможное, чтобы не пустить американское вооружение на орбиту Земли.

«Мы видим такие попытки, считаем их неприемлемыми. Будем максимально этому препятствовать», – заявил чиновник.

Как именно собирается мешать, Рогозин не уточнил, отметив только, что «есть чем ответить».

Тем временем в соцсетях опубликовали видео, в котором глава NASA Джим Брайденстайн и Илон Маск провожают экипаж DEMO-2. Блогер Вашингтонский Обком не удержался от троллинга россиян в подписи:

«Где попы? Где кадила? Где святая вода? Абсолютно нескрепно!».

Глава NASA Джим Брайденстайн и Илон Маск провожают экипаж DEMO-2.



Где попы? Где кадила? Где святая вода?

Абсолютно нескрепно! pic.twitter.com/J6j5ohxxBL — Вашингтонский Öбком (@_Fashington) May 27, 2020

На кадрах действительно все выглядит очень «нетрадиционно» с точки зрения россиян, у которых на Байконуре есть штатный духовник.

Напомним, главный космонавт России оконфузился заявлением о приватизации Луны.

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