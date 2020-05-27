Російський рок-музикант, екс-лідер групи «Кукринікси» Олексій Горшеньов висловився про ставлення влади РФ до народу

Він вважає, що державна система ні під кого не підлаштовується, тому людям треба змінюватися, як би складно це було.

Також в інтерв'ю виданню Собеседник він заявив, що з приходом в країну карантину без допомоги держави всі, включаючи музикантів, перетворилися в «мерців».

Музикант відповів на питання про те, чи повинна держава допомагати громадянам в нинішній скрутній ситуації із запровадженням карантинних заходів у зв'язку з пандемією коронавіруса.

«Система, ти знаєш, вона не під кого не підлаштовується. Система Росії повинна тягти не тільки інтелігенцію, ці одиниці, але і багато мільйонів простих людей, поки всі не перетворилися. І нехай вся ця інтелігенція помре разом зі мною. Що, не здохли що Олександр Сергійович Пушкін і Сергій Олександрович Єсенін? Здохли, і світ не завалився. А ось якщо зникнуть люди, які чинять столи, двері, виробляють картоплю, помідори? А адже всі вони мерці. І ми – хто ноти складає і продає – усе тепер перетворилися мерців. Важко, звичайно ж», — висловився Горшеньов.

Також музикант заявив, що, незважаючи на вищесказане, вважає себе оптимістом і вірить у краще.

«Працювати треба, міняти людину, якою б вона не була сволотою, просто переламувати її. Тоді, може, у нас ще чого-небудь і вийде», — переконаний він.

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