Российский рок-музыкант, экс-лидер группы «Кукрыниксы» Алексей Горшенев высказался об отношении власти РФ к народу

Он считает, что государственная система ни под кого не подстраивается, поэтому людям надо меняться, как бы ни сложно это было.

Также в интервью изданию Собеседник он заявил, что с приходом в страну карантина без помощи государства все, включая музыкантов, превратились в «мертвецов».

Музыкант ответил на вопрос о том, должно ли государство помогать гражданам в сложившейся затруднительной ситуации с введением карантинных мер в связи с пандемией коронавируса.

«Система, ты знаешь, она не под кого не подстраивается. Система России должна тащить не только интеллигенцию, эти единицы, но и многие миллионы простых людей, пока все не превратились в мертвецов. И пускай вся эта интеллигенция сдохнет вместе со мной. Что, не сдохли что ли Александр Сергеевич Пушкин и Сергей Александрович Есенин? Сдохли, и мир не рухнул. А вот если сдохнут люди, которые чинят столы, двери, производят картошку, помидоры? А ведь все они мертвецы. И мы – кто ноты сочиняет и продает – все теперь превратились в мертвецов. Тяжело, конечно же», — высказался Горшенев.

Также музыкант заявил, что, невзирая на вышесказанное, считает себя оптимистом и верит в лучшее.

«Работать надо, менять человека, какой бы он ни был сволочью, просто переламывать его. Тогда, может, у нас еще чего-нибудь и выйдет», — убежден он.

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