Російський актор Іван Охлобистін, відомий своїми українофобними заявами, закликав владу РФ до ядерної війни з США

За його словами, всьому світові потрібна масштабна війна. Крім того, він заявив, що пора наступати поки Трамп не зробив цього першим.

Така заява пролунала від скандаліста 2017 року в його блозі на сайті RT.

"Всім потрібна війна. Вихрастого заокеанського бутуса без війни демократична богема на барбекю не пускає. Шоколадного вождя древніх укрів без війни за вкрадені гроші дурними питаннями лякають. Прибалтійська вояччина не знає куди єдиний танк направити, щоб росіяни у них шпроти не відібрали. Ігіловці, як я розумію, окрім війни, іншого життя і не знали... Всім дуже-дуже потрібна війна. Назріло. Оформилося", - написав актор.

Охлобистін вважає, що росіянам треба донести до американців "своє розуміння".

"Може, протроллить в жорстку і провести пару додаткових ядерних випробувань на атолах в Тихому океані? І щоб перед сном вся країна підійшла до розкритих вікон і заспівати державний гімн. Волею-неволею простий американець про це дізнається і запитає у Трампа: "А що там росіяни так широко святкують?" Що він зможе відповісти простим американцям? Звичайно! Тільки правду! Мовляв, росіяни святкують проведення позапланових ядерних випробувань на безіменному атолі в Тихому океані", - пише він.

Актор закликав РФ продемонструвати свою рішучість США, поки Трамп не натисне "ядерну кнопку.

"Американці теми з бомбосховищами дуже люблять. Для них можна зробити англомовну версію в інтернеті. Упевнений, в душах простих американських громадян буде наростати відчуття, що Трамп їм чогось недоговорює. Але і на цьому не варто зупинятися! Що нам втрачати, якщо всі так хочуть війни та бою?! Реалізуємо себе творчо всією країною. Росія доведе США до істерики, поки Трамп перший ядерну кнопку не натисне, адже ним немає чого втрачати якщо всі хочуть битви. А там вже — ми не винні! Там за фактом жертви з нас всі гріхи знімуться. Тим більше що гріхів у нас — безодні. І, по суті, Трамп робить нам райський подарунок", - резюмував Охлобистін.

Як повідомляла Politeka, Охлобистін висловився про Україну після скандального відео.

Politeka писала, російський актор порушив державний кордон України.