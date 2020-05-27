Российский актер Иван Охлобыстин, известный своими украинофобными заявлениями, призвал власти РФ к ядерной войне с США

По его словам, всему миру нужна масштабная война. Кроме того, он заявил, что пора наступать пока Трамп не сделал этого первым.

Такое заявление прозвучало от скандалиста 2017 года в его блоге на сайте RT.

"Всем нужна война. Вихрастого заокеанского бутуса без войны демократическая богема на барбекю не пускает. Шоколадного вождя древних укров без войны за украденные деньги глупыми вопросами пугают. Прибалтийская военщина не знает куда единственный танк направить, чтобы россияне у них шпроты не отобрали. Игиловцы, как я понимаю, окромя войны, другой жизни и не ведали... Всем очень-очень нужна война. Назрело. Оформилось", - написал актер.

Охлобыстин считает, что россиян нужно донести до американцев "свое понимание".

"Может, протроллить в жёсткую и провести пару дополнительных ядерных испытаний на атоллах в Тихом океане? И чтобы перед сном вся страна подошла к раскрытым окнам и спела государственный гимн. Волей-неволей простой американец об этом узнает и спросит у Трампа: "А что там русские так широко празднуют?" Что он сможет ответить простым американцам? Конечно! Только правду! Мол, празднуют россияне проведение внеплановых ядерных испытаний на безымянном атолле в Тихом океане", - пишет он.

Актер призвал РФ продемонстрировать свою решимость США, пока Трамп не нажмет "ядерную" кнопку.

"Американцы темы с бомбоубежищами очень любят. Для них можно сделать англоязычную версию в интернете. Уверен, в душах простых американских граждан будет нарастать ощущение, что Трамп им чего-то недоговаривает. Но и на этом не стоит останавливаться! Что нам терять, если все так войны и сражения хотят?! Реализуем себя творчески всей страной. Россия доведет США до истерики, пока Трамп первый кнопку не нажмёт, нам нечего терять если все хотят сражения. А там уж — мы не виноваты! Там по факту жертвы с нас все грехи снимутся. Тем более что грехов у нас — бездны. И, по сути, Трамп делает нам райский подарок", - резюмировал Охлобыстин.

Как сообщала Politeka, Охлобыстин высказался об Украине после скандального видео.

Также Politeka писала, российский актер нарушил государственную границу Украины.