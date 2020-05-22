Відомий російський актор Іван Охлобистін, відомий своїми українофобними заявами, знову відзначився скандальним висловлюванням

Відомий російський актор Іван Охлобистін, який ще два з половиною роки тому бажав усім українцям смерті, раптом заговорив про любов до них.

Таку заяву він зробив в інтерв'ю 2017 року для журналістів радіо Говорить Москва.

"Я люблю людей в принципі. І серце моє пручається від якоїсь несправедливості, і коли глобально ще так… Життя ще й звело мене з людьми, які представлені з тієї сторони. Ну, я людина вірна просто. І дуже хочеться, щоб швидше це все закінчилося, тому що нерозумно…", - сказав Охлобистін, відповідаючи на запитання слухача.

Фанат терористів "ДНР" також прокоментував звинувачення в тому, що "не любить українців" і поклявся, що це зовсім не так, а навіть навпаки - він обожнює український народ, адже вони з росіянами нібито зовсім "однакові".

"Блін, це нісенітниця собача! Хлопці, на Донбасі те ж саме… І українці, і росіяни — однакові. Взагалі національний фактор (національність прим.ред.) не має значення в тому кіпіші, який йде на Донбасі. Там тільки принцип. Те, що називається "руським світом" — це зовсім не означає, що одні росіяни. Тут ціла цивілізація на декілька… на тисячоліття з уявленнями культурними і якимись пріоритетами", - зазначив скандальний актор.

Як повідомляла Politeka, Охлобистін висловився про Україну після скандального відео.

Також Politeka писала, російський актор порушив державний кордон України.