Известный российский актер Иван Охлобыстин, известный своими украинофобными заявлениями, снова отличился скандальным высказыванием

Известный российский актер Иван Охлобыстин, который еще два с половиной года назад желал всем украинцам смерти, внезапно заговорил о любви к ним.

Такое заявление он сделал в интервью 2017 года для журналистов радио Говорит Москва.

"Я люблю людей в принципе. И сердце мое сопротивляется от какой-то несправедливости, и когда глобально еще так… Жизнь еще и свела меня с людьми, которые представлены с той стороны. Ну, я человек верный просто. И очень хочется, чтобы скорее это все закончилось, потому что глупо… " - сказал Охлобыстин, отвечая на вопрос слушателя.

Фанат террористов "ДНР" также прокомментировал обвинения в том, что "не любит украинцев" и поклялся, что это совершенно не так, а даже наоборот - он обожает украинский народ, ведь они с россиянами якобы совершенно "одинаковые".

"Блин, это чушь собачья! Ребята, на Донбассе то же самое… И украинцы, и русские — одинаковые. Вообще национальный фактор (национальность прим.ред.) не имеет значения в том кипише, который идет на Донбассе. Там только принцип. То, что называется "русским миром" — это вовсе не означает, что одни русские. Тут целая цивилизация на несколько… на тысячелетия с представлениями культурными и какими-то приоритетами", - отметил скандальный актер.

Как сообщала Politeka, Охлобыстин высказался об Украине после скандального видео.

Также Politeka писала, российский актер нарушил государственную границу Украины.