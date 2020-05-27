Знаменитий режисер Сергій Лозниця пояснив, чому українці вперто опираються "руському миру"

Як передає Politeka.net, лауреат "Каннського кінофестивалю" розповів про причини конфлікту на Донбасі під час інтерв'ю "Нового часу" в 2018 році.

Сергій Лозниця пояснив колосальну різницю між Росією і Україною на прикладі відношення до загиблим солдатам. Він нагадав, що росіяни намагалися приховати похорон "псковських десантників". У той же час, попрощатися з українським бійцем вийшли всім містом, з шаною і повагою.

"І в цьому відношенні виявилася різниця, проявилося повага до людини, яка не вдалося вбити радянської влади в силу того, що на частині території вона була всього лише 45 років і не така жорстока", - припустив Сергій Лозниця.

Знаменитий режисер додав, що в Україні до людей ставляться, як до особистостей, а в Росії - як до інструменту. Таким чином українці проявляють один до одного повагу.

"Тому, напевно, в Україні, і йде війна, оскільки не можна прийняти все те, що йде з того боку. І є бажання з усього цього кошмару вирватися", - підкреслив Сергій Лозниця і висловив надію, що в українців вистачить стійкості назавжди відкинути жахи СРСР.

Крім того, режисер розкритикував Росію за експансію. На його думку, це дуже нерозумна політика з боку Кремля:

"Крим, Донбас – це все колосальна дурість і просто відсутність перспективного мислення. І якщо була ідея якимось чином розширити свій вплив, то це можна було б зробити зовсім іншими способами, та ще так, щоб всі були при цьому задоволені. Але чомусь розуму це зробити не вистачило".

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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