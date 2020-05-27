Знаменитый режиссер Сергей Лозница объяснил, почему украинцы упорно сопротивляются "русскому миру"
Как передает Politeka.net, лауреат "Каннского кинофестиваля" рассказал о причинах конфликта на Донбассе во время интервью "Новому времени" в 2018 году.
Сергей Лозница объяснил колоссальную разницу между Россией и Украиной на примере отношения к погибшим солдатам. Он напомнил, что россияне пытались скрыть похороны "псковских десантников". В то же время, попрощаться с украинским бойцом вышли всем городом, с почетом и уважением.
"И в этом отношении проявилась разница, проявилось уважение к человеку, которое не удалось убить советской власти в силу того, что на части территории она была всего лишь 45 лет и не такая жестокая", - предположил Сергей Лозница.
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Знаменитый режиссер добавил, что в Украине к людям относятся, как к личностям, а в России - как к инструменту. Таким образом украинцы проявляют друг к другу уважение.
"Поэтому, наверное, в Украине, и идет война, поскольку нельзя принять все то, что идет с той стороны. И есть желание из всего этого кошмара вырваться", - подчеркнул Сергей Лозница и выразил надежду, что у украинцев хватит стойкости навсегда отвергнуть ужасы СССР.
Кроме того, режиссер раскритиковал Россию за экспансию. По его мнению, это очень неразумная политика со стороны Кремля:
"Крым, Донбасс – это все колоссальная глупость и просто отсутствие перспективного мышления. И если была идея каким-то образом расширить свое влияние, то это можно было бы сделать совершенно иными способами, да еще так, чтобы все были при этом довольны. Но почему-то ума это сделать не хватило".
Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».
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