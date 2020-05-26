Український актор і режисер, автор колись популярного "Шоу довгоносиків" Віктор Андрієнко висловився про українські реалії
На його думку, за останні кілька років в Україні змінилося молоде покоління. Бажанням розвивати країну відрізняються сьогодні навіть малі діти.
Такою думкою він поділився 2017 року в інтерв'ю "Обозревателю".
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Крім того, він додав, що безумовно, є ще нюанси, які не дозволяють остаточно викорінити злодійство і корупцію, але це питання часу. Хочуть люди "старого покоління" змінюватися чи ні, їх час все одно пройде.
"Змінюється молодь. Як китаєць, знаєте, він посміхається, або ненавидить. Так у нас і молодь зараз розумна, цікава і думає про перспективу, або на багатьох можна відразу поставити хрест. Ще більше я був здивований, наскільки у нас цікаві, розумні діти і скільки в них бажання щось зробити в нашій країні. В Україні існує жадібність, злодійство, корупція, але зрозумійте, у труні кишень немає", - підкреслив Андрієнко.
На думку артиста, всі глобальні зміни кожен українець повинен починати з себе.
"Треба міняти психологію, змінювати себе. На жаль, багато хто не розуміє цього, вони хочуть жити по-старому. Ну добре, "наколядували" вони зараз купу грошей, але адже це не принесе їм радість, повірте", - додав він.
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