Це очевидно для всіх, крім влади України

Український актор і режисер, автор колись популярного "Шоу довгоносиків" Віктор Андрієнко висловився про українські реалії

На його думку, за останні кілька років в Україні змінилося молоде покоління. Бажанням розвивати країну відрізняються сьогодні навіть малі діти.

Такою думкою він поділився 2017 року в інтерв'ю "Обозревателю".